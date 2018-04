Correção A Cia. Artesãos do Corpo apresenta até amanhã Espasmos Urbanos, na Galeria Olido (Avenida São João, 473. Hoje, às 20 horas; amanhã, às 19 h). Ao contrário do que foi publicado ontem no Caderno 2, a coreografia Esquina não será exibida. Foi substituída por Cadência, cuja apresentação vai ocorrer no próximo dia 6, às 11 horas, no Páteo do Colégio. Dias 10 e 11, às 21 horas, é a vez de Duas Mulheres com Sombrinhas Brancas no Lugar da Fábrica de Explosivos, no Teatro João Caetano (Rua Borges Lagoa, 650). Paralelamente aos espetáculos, uma exposição intitulada Cia. Artesãos do Corpo - 10 Anos de Palco e Rua, que traz uma série de fotos, cartazes e matérias, que recontam a trajetória de uma década da companhia, será exibida até o dia 30, no corredor da Galeria Olido.