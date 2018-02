Correção Diferentemente do que foi publicado na reportagem Super OS vai gerir Jazz Sinfônica (Caderno 2 de quinta-feira, página D3), o valor que foi destinado à Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa) pela Secretaria de Estado da Cultura é de R$ 133,5 milhões até 2011, e não de R$ 230 milhões, como foi afirmado. A quantia já engloba os investimentos nas orquestras Jazz Sinfônica e Banda Sinfônica. A Pinacoteca do Estado informou que a exposição de aquarelas da artista e ilustradora britânica Margaret Mee (1909-1988) será realizada de 25 de janeiro a 15 de março deste ano, e não de junho a agosto, como informava erroneamente o quadro publicado na edição do dia 16, na página. D3.