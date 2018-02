Corpo são, mente sã Melhora a circulação As atividades focadas no controle da respiração têm impacto na melhora da circulação e dos batimentos cardíacos. Com uma irrigação mais regulada, todos os órgãos trabalham melhor Combate o colesterol A melhora da circulação e dos batimentos cardíacos, por sua vez, leva à redução de moléculas de gordura no sangue - como o colesterol e as triglicérides - e diminui o risco de câncer intestinal, diabete e hipertensão Miniaula de ioga A atriz Mariana du Bois, 33, alia a ioga à musculação e à corrida. Na sequência, mostra algumas das principais posições. Acalma o sistema nervoso Se o esforço de exercícios dinâmicos como corrida, natação e futebol pode trazer sobrecarga ao sistema cardiovascular, na ioga há uma redução no ritmo de funcionamento do corpo e do sistema nervoso, o que favorece no combate ao estresse, em que há uma grande excitação do sistema neuroendócrino e, consequentemente, a liberação de mais hormônios que nos deixam agitados e irritados Corpo mais ágil Pouca gente sabe, mas muitos dos exercícios de alongamento que conhecemos hoje foram inspirados nos ásanas do ioga. Ao executá-los, a musculatura é esticada. Essa prática diária resulta em um corpo mais ágil e flexível.