Coreógrafo criou uma ponte com a pintura

Se Merce Cunningham tivesse apenas revolucionado a dança moderna como o coreógrafo que descentralizou o espaço do palco, subvertendo a perspectiva renascentista, já estaria de bom tamanho. No entanto, Cunningham fez muito mais. Revelou para o mundo artistas como os pintores Robert Rauschenberg e Jasper Johns, além de ter lançado aquele que é considerado o principal compositor experimental nascido nos EUA, John Cage (1912-1992), seu companheiro por muitos anos. Os dois se conheceram quando Cunningham ainda estudava na Cornish School of Performing and Visual Arts de Seattle, onde Cage tocava como pianista acompanhante e o coreógrafo ainda aprendia a técnica da coreógrafa Martha Graham, antes que essa o convidasse pessoalmente para integrar a sua companhia de dança. Cage foi muito importante na vida e na carreira de Cunningham. Ambos tinham certa reserva ao derramado emocionalismo de Martha Graham. O coreógrafo queria descobrir o que era, de fato, o movimento, qual a autonomia da dança em relação à música. Cage, igualmente rebelde, não queria subordinar suas composições a gestos expressionistas ou apenas ilustrar piruetas. Ambos sabiam que a dança era muito mais. Queriam, enfim, trazer para o palco todas as artes, da performance à pintura, passando pelo cinema. E foi isso que fizeram. Além dos nomes já citados, Cunningham teve como colaboradores cineastas como Stan Van der Brook e Charles Atlas. O primeiro grande colaborador visual de Cunningham foi Rauschenberg (1925-2008), que se tornou o primeiro conselheiro artístico de sua companhia em 1954, posição mantida até 1964. Em 1967, assumiu seu posto Jasper Johns, um dos principais representantes da arte pop e hoje, aos 79 anos, considerado o maior pintor vivo norte-americano. Os dois trabalharam com Cunningham justamente no período mais criativo da companhia - e também o mais rico da cultura americana, que via nascer não só a arte pop como os movimentos de contracultura, o novo cinema de Scorsese, Coppola, Cassavetes e companhia. Essa história começou, porém, no verão de 1953, quando Cunningham e Cage foram convidados para dar aulas no Black Mountain College, uma espécie de Bauhaus americana onde os professores eram arquitetos como Buckminster Fuller e pintores como Josef Albers - além de outros artistas de diferentes tendências como Willem de Kooning e Rauschenberg. O clima cultural da época contribuiu. Rauschenberg levou para o palco pneus velhos, pilhas de jornais e suas "collages", obrigando os dançarinos de Cunningham a interagir com a sucata. Cage, então já fascinado pelo I Ching, convenceu Cunningham a tentar coreografias baseadas em números randômicos. O aleatório foi, então, incorporado à dança na mesma época em que Cage passou a usar os hexagramas do oráculo chinês para compor, integrando som ambiente e música. Rauschenberg criou cenários incríveis para coreografias de Cunningham, entre eles os painéis pintados de Minutiae (1954) e um conjunto de caixas brancas para Noturnos (1955). Coube, porém, a Jasper Johns a tarefa de traduzir para o palco a mais difícil obra do artista conceitual Marcel Duchamp (1887-1968), o Grande Vidro, sete gigantescas estruturas infláveis reproduzindo imagens dessa peça hoje pertencente ao Museu da Filadélfia. A obra original é constituída por dois painéis de vidros emoldurados em alumínio, em que a parte superior se contrapõe à inferior como a natureza feminina à masculina. Johns assumiu a tarefa de "traduzir" o hermético Duchamp e, dois dias antes da estreia de Walkaround Time (1968), quase desistiu, alegando que a estrutura iria desabar sobre os bailarinos. Cunningham não pararia de usar infláveis. No mesmo ano viu uns travesseiros do pop Andy Warhol, que virariam a instalação de nuvens prateadas do cenário de Rain Forest (1968). Aguns dos travesseiros ficavam sobre o palco. Outros, enchidos com hélio, flutuavam - e os bailarinos tiveram de aprender a técnica de lidar com eles sem perder a concentração nos movimentos. Outros cenários utilizados pela companhia de dança de Cunningham viraram obras de arte disputadas pelo mercado. Os painéis de Rauschenberg usados em Minutiae - e que eram transportados numa Kombi nas turnês pelos EUA - foram parar em Paris, comprados por um colecionador na Suíça. Cunningham, irônico, riu quando soube da transação. Não parou de experimentar até a sua morte. Anteontem, para azar da dança. O Que Disse Mercê SOBRE A NATUREZA DA DANÇA: "Você deve amar a dança para permanecer com ela. A dança não dá a você nada de volta: nenhum manuscrito para guardar, nenhum quadro para pendurar na parede ou, talvez, no museu, nenhum poema para ser impresso e vendido, nada; apenas aquele específico e fugaz momento em que você se sente vivo. A dança não é para almas inconstantes." SOBRE INCORPORAR O ACASO NAS COREOGRAFIAS: "Dançar é uma ação visível da vida. E levar em conta o acaso permite que a dança não seja um produto dependente exclusivamente da minha vontade, nem da de ninguém, mas sim uma energia e uma lei que também eu devo obedecer." SOBRE O USO DA MÚSICA: "Música e dança são elementos individuais que não precisam necessariamente seguir juntos. As minhas coreografias suportam-se sozinhas. A única ligação entre a música e dança é o fato de que as duas ocorrem no mesmo espaço e começam e terminam ao mesmo tempo." SOBRE SONS INCIDENTAIS: "Quando você ouve um som na rua, como o barulho de um carro passando, você tem a escolha de dançar ou não junto com esse som." SOBRE USO DE COMPUTADOR NA CRIAÇÃO DAS COREOGRAFIAS: "O começa foi difícil. As possibilidades são infinitas. Mais complicado é saber se elas funcionam fora da tela. Se pelo menos um dos dançarinos aprender, é sinal de que é possível fazer o movimento; muitas vezes é difícil, é preciso forçar, mas eu não ligo, esse é o jeito que é" SOBRE UM LIVRO QUE ANALISOU SUA CARREIRA: "O livro é lindo, com fotos ótimas, mas eu não estou interessado em olhar o meu passado" SOBRE SEU OFÍCIO : "Eu gosto do que faço, mesmo que me fatigue e possa me irritar. Minha energia vem da minha sede de saber." SOBRE A MESMICE DA DANÇA CONTEMPORÂNEA: "Procuro não ver mais nada. Hoje, os dançarinos fazem uma frase e então a repetem exatamente do mesmo jeito. Costumo dizer: não façam de novo, mas mudem o espaço, mudem o ritmo, para que o olho receba algo diferente." SOBRE A PASSAGEM DO TEMPO: "Compreendo que as minhas obras, independentemente de por que existiram, podem, muito facilmente, ser esquecidas, não somente do jeito como foram, mas porque o tempo continua. Há algo que continua a acontecer e que muda, e que vai empurrar a dança em direções diferentes." SOBRE A COMPLEXIDADE DO CORPO: "Eu me interesso por formas de agregar complexidade ao corpo. Por exemplo, precisei descobrir como tratar o timing fisicamente. Não me interesso pela batida, pela pulsação do ritmo, que entendo como hábitos do corpo. O timing a que me refiro é mais perto dos nervos do que dos músculos."