Coréia do Norte quer orquestra de Nova York O presidente da Coréia do Norte, Kim Jon-II, convidou a Filarmônica de Nova York para tocar na capital Pyongyang. O diretor de relações públicas da orquestra, Eric Latzky, disse que o convite para se apresentar em um país comunista é algo inusual e que a orquestra está considerando o convite. A Filarmônica de Nova York visitará a China no ano que vem. Latzky disse que a orquestra somente poderia aceitar o convite após consultar o governo dos Estados Unidos, que considera a Coréia do Norte como um dos países integrantes do ''''eixo do mal''''. No ano passado, Kim Jong-II realizou um teste nuclear subterrâneo.