Coragem DATA ESTELAR Mercúrio e Saturno em quincunce, Vênus e Plutão em quadratura; Lua cresce em Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade precisa respirar coragem, alimentar-se com coragem, falar com coragem, tomar atitudes corajosas, acotovelar-se com a coragem com a mesma soltura e desprendimento com que hoje em dia se acotovela com o medo. Jamais desanimar-se diante dos tumultos do ritmo enlouquecido com que tudo acontece entre o céu e a terra, o espírito humano há de preservar firme ante si a imagem do sonho que faz seu coração arder de vontade de realizá-lo e, se for o caso, sacrificar a própria existência em nome deste. No fim das contas, quem não tiver algo ou alguém pelo que sacrificar a própria vida, acaba existindo aquém de suas capacidades, como um zumbi, em modo automático, mas desprovido de sua essência. Áries >>21-03 a 20-04 Contemple os acontecimentos através da visão mais positiva que sua alma seja capaz de desenvolver. Isto significa que, mesmo os aparentes problemas terão de ser traduzidos de acordo com o benefício que trazem em seu ventre. Touro >>21-04 a 20-05 As coisas simplesmente acontecem? Ou será que você acontece também? Entre uma e outra resposta se faz a diferença entre existir de forma passiva, de acordo com as circunstâncias, e tomar decisões e fazer com que tudo aconteça. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Faça de hoje o dia da total liberdade, assuma inteira responsabilidade por tudo o que fizer ou deixar de fazer. Assim, hoje, para você, seria um dia completamente diferente, porque não haveria mais nenhum culpado ou uma vítima. Câncer >>21-06 a 21-07 Culpe o menos possível a quem quer que seja, ainda que tenha ficado clara a responsabilidade pelos erros cometidos. Culpe o menos possível pelo simples fato de que este exercício não contribui para que os erros sejam superados. Leão>> 22-07 a 22-08 Todo dia é uma oportunidade de lembrar que a vida não é lá fora, mas que circula através de seu coração, brindando com glória, beleza e virtude. Todo dia é uma oportunidade para atualizar o que a vida, graciosamente, quer oferecer. Virgem >>23-08 a 22-09 Há momentos em que a alma sabe o que é verdade, sabe bem qual seria a atitude correta que deveria ser tomada, mas a despeito de toda essa consciência decide deliberadamente tomar a atitude errada. Como se explica isto? Libra >>23-09 a 22-10 Tanta coisa precisa ser feita que, antes de fazê-la, a alma é acometida por um grande ataque de preguiça. Melhor superar esta condição o quanto antes, porque nada nem ninguém fará o que deve ser feito. Você é a pessoa indicada. Escorpião >>23-10 a 21-11 Ninguém é culpado, ninguém é vítima, todas as pessoas têm as suas responsabilidades, seus direitos e suas obrigações, além de serem livres. É melhor nem entrar nesse jogo de culpados e vítimas, porque ninguém ganha nada com isso. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Você terá a chance de completar algumas jogadas e seria melhor aproveitar ao máximo a oportunidade, dado que, depois, você também terá de tomar conta de todas as outras coisas que não andam tão bem. O tempo atual é complexo. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Quanto mais ajuda você oferecer, melhor será para todo mundo, ainda que estiverem envolvidas certas pessoas que pareçam não merecer a ajuda oferecida. Facilitar as coisas não é algo que possa ser feito de forma muito parcial. Aquário >>21-01 a 19-02 Na medida em que você se dispor a modificar todo o seu sistema de valores acontecerá a melhora dos seus relacionamentos. Tudo precisa ser revisto de um outro ponto de vista, porque, o atual, já deu tudo que tinha para dar. Peixes >>20-02 a 20-03 Certos confrontos se tornaram inevitáveis e, por isso, seria melhor aceitá-los o quanto antes, inclusive para que se processem da melhor forma possível. Isto é, com mais diplomacia e menos estupidez. Será possível algo assim?