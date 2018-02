Coração mata ator de Starsky and Hutch Bernie Hamilton, ator mais conhecido por interpretar um capitão de polícia na série televisiva Starsky and Hutch, entre 1975 e 1979, morreu ontem aos 80 anos, em Los Angeles, de parada cardíaca. Irmão do baterista de jazz Chico Hamilton, o ator começou a carreira em 1950, interpretando um jogador de beisebol no filme The Jackie Robinson Story. Em 1964, ganhou notoriedade contracenando com Barbara Barrie em One Potato, Two Potato. Versátil, Hamilton, que atuou em diversas produções no cinema e na tevê, também cantava e tinha uma gravadora, Chocolate Snowman, pela qual produziu discos de artistas de rhythm and blues e gospel.