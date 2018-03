Cor do Pecado lidera

A novela Da Cor do Pecado, de João Emanuel Carneiro e direção de Denise Saraceni, bateu o novo recorde de vendas internacionais da TV Globo, no último mês: a trama foi vendida para 100 países. O folhetim das 7, que tinha como protagonistas Taís Araújo, Giovanna Antonelli e Reynaldo Gianecchini, bateu os dois últimos recordes de vendas da TV Globo, a saber: Terra Nostra, que foi vendida para 95 países, e O Clone, vendida para 90. Desde o seu lançamento para o mercado internacional em 2005, Da Cor do Pecado foi vendida para todos os países da América Latina, para nações do Leste Europeu, África Inglesa, Francesa e Portuguesa, além de Portugal e Estados Unidos. A trama também fez sucesso na Ásia, com versões dubladas nos idiomas locais, mandarim e bahasa. Segundo levantamento da TV Globo, os dez títulos mais vendidos até agora são: Da Cor do Pecado - 100 Terra Nostra - 95 O Clone - 90 Escrava Isaura - 79 Por Amor - 74 Mulheres de Areia - 62 Anjo Mau - 62 Sinhá Moça (1986) - 60 Laços de Família - 56 O Rei do Gado - 55