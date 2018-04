''''Copiar o que é bom só faz bem''''

Mês que vem, entra no ar o canal de notícias Record News no lugar da Rede Mulher (UHF 42) para utilizar melhor todo o material produzido pelo jornalismo da emissora, diz Alexandre Raposo, de 36 anos, presidente da Rede Record. Nesta entrevista exclusiva, Raposo conta que a rede tem 5 mil funcionários, pretende continuar buscando afiliadas da concorrência para ampliar sua área de cobertura (a última foi a TV A Crítica, de Manaus, do SBT) e como conseguiu vencer a Globo na disputa pelos direitos e transmissão das Olimpíadas de Londres (2012). ''''Oferecemos mais visibilidade ao evento'''', diz. E que chegou a vez de a Globo copiá-los: ''''Fizemos novela na favela e agora eles vão construir favela cenográfica.'''' Notícia traz dinheiro? Traz, sim. Por isso hoje ela tem grande participação no faturamento da Record. O jornalismo é responsável por 35% da receita, as novelas trazem 35% e os programas de entretenimento, 30%. O investimento em informação - nesse quesito incluo programas que não são de jornalismo mas que lidam com ela (Hoje em Dia e Tudo a Ver), é o grande responsável pelo crescimento da audiência da Record. Como é que a inauguração da Record News se encaixa na estratégia da emissora? O nosso jornalismo trabalha muito e não temos grade para exibir tudo o que ele produz. Como temos muito conteúdo, fizemos a parceria com a Rede Mulher para oferecer 24 horas de notícias. É uma maneira de fortalecer a marca Record e também de atingir um público qualificado em UHF. A Record acaba de tomar a TV A Crítica, de Manaus, do SBT. Quantas afiliadas vocês tiraram do SBT? Foram três no último ano: Recife, Maceió e Amazonas. Mais importante do que a expansão da rede, que cobre hoje 98% do território nacional, é a possibilidade de melhoria do sinal com a subida de satélite. Com a TV A Crítica, vamos chegar a 90% do Estado do Amazonas a partir de 1º de setembro. Como é que acontece a negociação com as afiliadas? Entendemos que mesmo sendo uma rede nacional, a emissora tem de dar a oportunidade para as pessoas se verem na TV. Por isso, ao fazer o contrato, exigimos que a afiliada se comprometa a produzir pelo menos quatro horas de programação local, sendo a metade dedicada ao jornalismo. A programação local da Globo na praças é muito pequena, portanto, nosso diferencial é esse. Qual foi o investimento da Record nos últimos dois anos? Contando infra-estrutura, equipamentos e contratações foram US$ 300 milhões. Como o senhor encara a acusação de copiar a Globo? Focamos no que de melhor existia no Brasil. E fomos além, porque agora é a Globo que está nos copiando. Nós fizemos Vidas Opostas na favela e soube agora que a Globo vai construir uma favela cenográfica para uma novela. Copiar o que é bom faz bem. Qual é o faturamento da rede? Este ano será de US$ 1,3 bilhão, 30% maior que o do ano passado. O senhor poderia dizer qual é a chave para a conquista de audiência? Sei que conquistamos a vice-liderança com a estabilidade na grade de programação: há três anos que o telespectador sabe o que vai encontrar em cada horário. Além, claro, de termos construído uma programação com conteúdo. Esse poderia ser o motivo de o Cidade Alerta ter saído do vídeo? Foi para melhorar o conteúdo da programação. Mudamos o programa, mas o público não percebeu. Como a imagem de sensacionalista, de violento não se descolou do programa, o Cidade Alerta deu lugar à novela Escrava Isaura. A orientação agora é trabalhar matérias policiais no jornalismo em outro tom: em forma de prestação de serviço e com responsabilidade. O que fez a Record para vencer a Globo na disputa pelos direitos das Olimpíadas de 2012? Claro que propusemos mais dinheiro do que a Globo, mas o que decidiu foi o projeto. Eles estavam insatisfeitos com o aproveitamento dado pela Globo ao evento e nossa proposta ofereceu uma visibilidade muito maior (incluindo a Record News) para as competições, além do apoio dos programas. Vamos dar um número maior de horas de cobertura para os jogos de Londres e também vamos cobrir as Olimpíadas de Inverno em Vancouver, Canadá, em 2010. Vocês vão negociar esses direitos com outras emissoras? Vamos buscar parceiros, mas jamais vamos vender para a Globo. Ela nos vendeu os direitos da Copa do Mundo? A exclusividade é uma questão de concorrência. Por que razão a Record fez sua central de produção de novelas no Rio e não em São Paulo? Os estúdios do Renato Aragão já estavam quase prontos e tinham capacidade para crescer, como aconteceu. Hoje temos capacidade de produzir três novelas simultaneamente. Além disso, os artistas moram no Rio de Janeiro. E mais fácil para os atores de São Paulo viajar ao Rio para gravar do que o contrário. Onde a Record internacional tem mais audiência? A Record internacional está em 130 países. Em Portugal, somos líderes e na Inglaterra somos vistos por 8 milhões de pessoas. Mas nossas novelas foram vendidas para outras emissoras de 30 países. O que o senhor considera programa bom e programa ruim? Bom é aquele que traz alegria, informa e faz pensar. Ruins são os que expõem a vida das pessoas de forma sensacionalista. Como fazia o Cidade Alerta? Na fase antiga, porque nós mudamos o programa, mas as pessoas não perceberam. O senhor pode dar exemplos? O programa Hoje em Dia é um bom programa, porque mistura informação e entretenimento. Ruim é o Linha Direta, que expõe a dor de famílias, quase sempre humildes, fazendo de conta que está à procura de solução para os crimes. Aonde a Record quer chegar? À casa das pessoas com um padrão de qualidade que o Brasil reconheça e nos dê o primeiro lugar.