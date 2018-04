Enquanto isso, aqui na Terra o fausto e a glória humanas desprovidas da devida coordenação com as esferas superiores estão fadadas a implodir, independentemente de sua aparente estabilidade. Assim vai nossa humanidade fingindo que está tudo bem ao passo que oculta suas dores e desagregações. Oculta-as tão bem que perde o fio da meada e sai todos os dias à rua com ar renovado, esquecendo de questionar-se devidamente a razão desse zumbido no ouvido, dessa dor de cabeça ou daquela pontada na omoplata que não a deixa respirar direito. A falta de coordenação não é pecado venial, é uma amarração grave da vida num momento em que se tornou necessário proclamar liberdade e independência aos quatro cantos do Universo.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Tudo que precisa ser melhorado e ajustado terá de ser feito pelo caminho do amor, que não é tolo nem condescendente, mas sábio o suficiente para que as pessoas sejam valorizadas de acordo com seus verdadeiros esforços.

TOURO 21-4 a 20-5

O entusiasmo é irresistível, ganha de todos os argumentos sensatos que proporiam um enxugamento dos gastos e contenção de quaisquer impulsos. Como dizer não ao apelo do entusiasmo? É uma força irresistível.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Você não sabia que as mais duras tarefas são designadas apenas às almas que tenham verdadeira competência para cumpri-las? Tenha isso em mente da próxima vez que começar a se queixar ao céu pela dureza das condições da vida.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O desejo de novas aquisições é importante, porém, você deve tomar cuidado no sentido de não vincular a melhora de seu humor a essas novidades. Seu humor melhoraria sensivelmente se você fizesse bom uso do que já possui.

LEÃO 22-7 a 22-8

Você tem suas razões, outras pessoas têm as delas. Será necessário encontrar novas razões que sirvam para todo mundo se comunicar, ou o

estado de conflito se perpetuará e ninguém ganhará, todos perderão.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Compreenda e tolere, atitudes assim garantirão o bom andamento dos relacionamentos que você achar mais importantes. Compreenda e tolere, ainda que mentalmente você continue fazendo críticas e tecendo teorias.

LIBRA 23-9 a 22-10

Tudo passa, nenhum segredo pode ser guardado eternamente, o que não significa que as pessoas devam comentar tudo que é confiado a elas. Porém, tampouco se deve condicionar relacionamentos ao ocultamento de informações.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Os milagres não se programam nem se pode contar com eles, mas acontecem, e porque acontecem a vida manifesta maravilhas. É assim que a alma adquire a certeza de pertencer a um plano maior,

a algo fantástico.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Se por acaso você se esqueceu dos ideais elevados que trouxeram você até aqui e agora, então chegou a hora de atualizar essa consciência. Sem ideais pelos quais morrer, com certeza não haveria razão para viver.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Ainda que certas tarefas estejam em mãos de pessoas arrogantes que sua alma despreza, mesmo assim será melhor torcer pelo bom desempenho delas, porque de outra forma tudo se complicaria além do imaginado.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Tudo poderia acontecer sem estresse, mas as pessoas andam nervosas demais e elas mesmas provocam estresse além do necessário. Depois, evidentemente, se queixam de que tudo anda muito difícil entre o céu e a Terra.

PEIXES 20-2 a 20-3

As transgressões do correto proceder nos relacionamentos não produzem efeitos imediatos e, por isso, as pessoas acham que é tudo inofensivo. Elas perdem o fio da meada, porém, o fio da meada nunca as perde.