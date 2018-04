Cooper e Lancaster num western clássico, de Aldrich Robert Aldrich havia perdido a batalha com o estúdio nos anos 50, ao tentar abrir seu segundo longa, Pânico em Cingapura, com um beijo entre duas mulheres. Aldrich vingou-se e, anos mais tarde, filmou Susannah York e Beryl Reid na cena mais tórrida entre duas mulheres já vista no cinema que não é pornô (em Triângulo Feminino). Em Vera Cruz, hoje às 17h50 no TCM, ele brinca com a virilidade dos mocinhos do western. Burt Lancaster desconfia de seu companheiro Gary Cooper por ele amar o próximo em demasia. Numa cena famosa, Lancaster, com um largo sorriso de dentes perfeitos, cutuca o outro ao perguntar-lhe de quem gosta mais - dos cavalos ou dele? Essas brincadeiras parecem hoje inócuas, mas nos anos 50 eram provocações. Aldrich realizou grandes filmes no começo de sua carreira, incluindo dois westerns, O Último Bravo (Apache) e Vera Cruz. Mais tarde, voltou ao gênero para mais dois filmes fortes - A Vingança de Ulzana e O Rabino e o Pistoleiro. Em Vera Cruz, Cooper e Lancaster escoltam condessa na fronteira mexicana, sem saber que carregam uma fortuna. Don Siegel, com certeza, viu esse clássico antes de fazer Os Abutres Têm Fome, com Clint Eastwood.