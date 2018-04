Silvio Santos recrutou um reforço daqueles para ajudar a novela de sua mulher, Vende-se um Véu de Noiva, de Iris Abravanel. Após Moacyr Franco e Ratinho, que já gravaram participações na trama, Hebe Camargo é a mais nova "atriz" do folhetim, que ainda não emplacou em audiência: vem registrando médias na casa dos 5 pontos. Mesmo sem definição de personagem, a apresentadora aceitou prontamente o convite da patroa, que pretende ainda contar com o restante do cast do SBT na história. Isabella Fiorentino, do Esquadrão da Moda, e Celso Portiolli serão os próximos convidados para pontas de luxo na trama. Até os novos contratados da casa, Eliana e Roberto Justus, também devem dar sua passadinha na história, que é a primeira adaptação do acervo de Janete Clair comprado pelo SBT. Para a próxima adaptação, Silvio contratou a neta de Janete, Renata Dias Gomes, ex-Record. À nova contratada caberá a tarefa de ajudar a escolher a próxima novela que será adaptada. Silvio já havia tentado contratar Renata no ano passado, sem sucesso, assim que comprou o acervo de Janete Clair.