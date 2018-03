Contrastes entre prática e discurso sobre o índio Exilados, Aliados, Rebeldes David Treece Edusp e Nankin Editorial 352 págs., R$ 50 Traduzido por Fábio Fonseca de Melo, Exilados, Aliados e Rebeldes enfrenta um paradoxo. Durante os quatro séculos entre a descoberta do Brasil, em 1500, e a proclamação da República, em 1889, os índios brasileiros foram vítimas de um processo de dimensão genocida. De uma população de cerca de 5 milhões sobraram, no começo do século 20, apenas 100 mil. Esse fato contrasta com o perfil do índio traçado pelo pensamento nacionalista do País. Segundo a mitologia integracionista, os indígenas foram assimilados pela sociedade dominante em um processo de natureza pacífica. Professor da King?s College London, David Treece debate esse contraste, além de abordar a atuação de artistas e intelectuais.