Contra as lendas que obscurecem uma artista "Por que escrever outro livro sobre Frida Kahlo?", pergunta-se Patricia Mayayo. "Não se disse tudo o que haveria para ser dito sobre ela?" Foi a abundância de estudos sobre a pintora mexicana que impulsionou a ensaísta a produzir Frida Kahlo Contra El Mito. As lendas em torno da biografia da artista, acredita Patricia, obscureceram o conhecimento de sua obra. A análise dela se concentra em sua vida familiar conturbada, no complicado relacionamento com o pintor Diego Rivera, nos desejos frustrados de ser mãe e na luta dolorosa contra uma enfermidade. É comum sua arte ser vista como simples reflexo dessa biografia tumultuada. Patricia Mayayo buscou evitar tal tipo de leitura simplista. Frida Kahlo - Contra El Mito Patricia Mayayo Ediciones Cátedra 280 págs., R$ 83