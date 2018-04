Contra a Parede narra história de amor pouco convencional Como nem a tentativa de suicídio lhe permite escapar das tradições muçulmanas, Sibel, uma jovem alemã de origem turca, descobre que o casamento é o melhor caminho. Assim, no hospital psiquiátrico onde foi internada, ela conhece Cahit, um alcoólatra alemão também de origem turca que também tentou se matar. O explosivo relacionamento que nasce em seguida é tema do filme Contra a Parede, cartaz do Telecine Pipoca, que o programou para as 22 horas. Dirigido por Fatih Akin, cineasta alemão de ascendentes turcos,Contra a Parede esquentou as discussões sobre o multiculturismo ao explorar os sonhos e as frustrações dos imigrantes turcos na Alemanha. O filme ganhou mais repercussão quando a imprensa alemã divulgou que a atriz principal, Sibel Kekilli, atuou antes em filmes pornográficos. O tom inicial de comédia quase beira o melodrama, mas o diretor escapa da armadilha tanto pela riqueza das observações humanas e sociais que imprime à história como pela insólita decisão de interromper a narrativa para mostrar a apresentação de um grupo de músicos. Com isso, Akin não só provoca o distanciamento como mostra a luta enfrentada pelos turcos para se ''''germanizarem''''.