Contos inspirados em canções de Chico Trocando em Miúdos, do gaúcho Luiz Paulo Faccioli (1958), é a reunião de 15 contos inspirados em canções de Chico Buarque. A maioria deles é inédita. Os textos abordam o amor e suas (in)conseqüências - paixões, desentendimentos, traições, fantasias e ciúmes. O primeiro conto - Depois Que Ela Chegou - é baseado na canção Maninha e relata as lembranças de um homem sobre a infância. Um Dia Depois do Outro, inspirado em As Vitrinas, narra a obsessão de um homem por uma jovem prostituta. À Francesa, tendo por base Joana Francesa, fala de um casal de franceses que vem ao Brasil, apesar da má vontade da mulher com o calor. Aqui, ela se envolve com um homem que diz ter "o trópico no sangue e na pele".