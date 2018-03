Contos escritos no idioma dos amantes Meu Amor Beatriz Bracher Editora 34 141 págs., R$ 27 "Aquele que presencia os fatos e ama parece sempre ridículo. E será sempre ridículo falar a respeito. O amor arruína a capacidade de discernimento, e o amante - ou o amoroso - não discrimina, não separa, não conhece, não entende, não acerta. O amante não. Deve ser porque o amante, na verdade, é um portentoso sim. Daí que a linguagem do amor seja também inútil, errada, excessiva, ruminante. As personagens de Meu Amor falam justamente essa língua", escreve Noemi Jaffe na apresentação do livro. Trata-se, na verdade, da primeira incursão da autora - que já havia sido finalista dos prêmios Jabuti e Portugal Telecom com o romance Antonio, de 2007) - pelo universo dos contos.