Contexto em que Napoleão atuou é tema de estudo Nenhum outro homem de guerra provoca tanta discussão como Napoleão Bonaparte. Ele foi um monstro, impulsionado por uma interminável, e ruinosa, busca da glória militar, ou ele era um visionário social e político manipulado por reis mesquinhos e reacionários, agarrados aos privilégios do poder? Napoleon?s Wars é um livro que não tem dúvidas sobre a insaciável cobiça de conquistas militares de Napoleão, mas essa certeza não impede o aprofundamento da análise. Professor de História da Universidade de Liverpool, Charles Esdaile examina em contexto abrangente: a ele interessa saber por que as nações européias lutam umas contra as outras, causando efeitos devastadores.