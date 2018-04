Conspiração contra Hitler, pelo gênio alemão Fritz Lang No começo dos anos 30, Fritz Lang fez dois dos maiores filmes de sua carreira - M, o Vampiro de Dusseldorf e O Testamento do Dr. Mabuse -, ambos críticos do que ocorria na Alemanha, na época. Quando Josef Goebbels tentou cooptá-lo para ser o cineasta oficial do 3º Reich, Lang preferiu o exílio, fugindo primeiro para a França e, depois, para os EUA. Em 1941, em plena guerra, ele fez O Homem Que Quis Matar Hitler, atração de hoje do Telecine Cult, às 20h05. O filme com Walter Pidgeon, Joan Bennett e George Sanders conta a história de uma conspiração abortada para matar o führer. O herói vira alvo de uma caçada humana implacável - não por acaso, o filme chama-se Man Hunt, no original. Lang foi um dos grandes nomes do expressionismo alemão. Em Hollywood, segundo a maioria da crítica, ele teria feito filmes que não estavam à altura de sua primeira fase na Alemanha. Não é verdade. Lang adaptou-se muito bem ao cinema de ação, contando histórias de tons sombrios e rigorosos claros-escuros, nas quais os heróis enfrentam a adversidade que se assemelha à inevitabilidade do destino em suas sagas germânicas. Mesmo não sendo o melhor Lang, Man Hunt é muito interessante.