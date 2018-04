Conquistas no palco e um futuro nas telas ANIVERSÁRIO: Pode estar no cinema o futuro dos Satyros. Pelo menos foi o que ficou no ar em entrevista concedida à TV Estadão pelo diretor Rodolfo Garcia Vázquez e pelo ator e autor Ivam Cabral, fundadores do grupo que completa 20 anos. Sem dúvida, eles têm motivos para celebrar. Só este ano já criaram duas novas peças, Liz, em cartaz no Sesc da Paulista, e Justine, de Sade, em temporada no Espaço do Satyros 2, na Praça Roosevelt. São autores, Vázquez como diretor e Ivam como roteirista, da minissérie Além do Horizonte, cujo terceiro capítulo vai ao ar neste domingo, às 22 h, na TV Cultura. Dá para resgatar no site da Cultura os capítulos anteriores que têm linguagem atraente, sobretudo na forma como o tempo é trabalhado - com silêncios e imagens - para criar uma atmosfera de suspense com pitadas de realismo fantástico. O grupo é tema de dois longas do cineasta Evaldo Mocarzel e parceiro na criação de outro. No estúdio da TV Estadão, falaram sobre conquistas e planos.