Conhecendo o mal DATA ESTELAR Mercúrio e Marte em conjunção; Lua Nova em Aquário será Vazia a partir das 15h14, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra é propício compreender o mal, porque lhe resistir é necessário neste tempo da grande obra, que é a reinvenção da civilização. Como resistir ao mal sem conhecê-lo? O mal é destruição. Porém, a derrubada de uma casa velha para trocá-la por uma nova não é destruição, mas reaproveitamento do espaço. A destruição que o mal promove é o apodrecimento do espírito, através da apatia, indiferença e egoísmo, pois estas atitudes destroem o elã, que é o entusiasmo criador. Por isso, seja a televisão, a publicidade, as drogas, o comodismo ou a excessiva busca de conforto, tudo que resista à participação nesta grande obra, que é a reinvenção da civilização, deve ser considerado obra do mal e combatido com firmeza. Áries >>21-03 a 20-04 Converse abertamente de tudo que lhe interessar, mas sem que isto signifique divulgar seus melhores planos ainda. Converse abertamente para conferir as reações das pessoas mais do que para comunicar o que você faria. Touro >>21-04 a 20-05 As atitudes tomadas em momentos desorientados parecem ter bom efeito, mas só por alguns instantes, porque logo recomeça a onda desorientada a reger a dinâmica dos relacionamentos. Dá para sair dessa, mas com outro tipo de atitude. Gêmeos >>21-05 a 20-06 É tentador criticar as falhas de outras pessoas, mas será que você receberia as mesmas críticas nos momentos em que as falhas forem de sua autoria? Pense nisso antes de cair nessa aparente prazerosa tentação de criticar outrem. Câncer >>21-06 a 21-07 Há decisões que podem beneficiar muitas pessoas ao mesmo tempo e são estas as mais importantes, porém, também são as mais difíceis, porque pressupõem o sacrifício de assuntos particulares. A tensão é proporcional à sua importância. Leão>> 22-07 a 22-08 Procure expressar suas ideias com a maior clareza possível, evitando o uso de chavões. Repetir frases feitas pareceria comunicar melhor, porque todo mundo as entende, mas são tão repetidas que já ninguém mais lhes presta atenção. Virgem >>23-08 a 22-09 Alguns assuntos podem ser levados à conclusão hoje, desde que você considere com sabedoria o tempo envolvido e, também, o período de Lua Vazia que acontece até as 15h31, horário de verão. Organizando bem, tudo pode ser. Libra >>23-09 a 22-10 Até nos momentos de discórdia e adversidade é possível perceber a mão compassiva do destino conduzindo tudo e a todos a uma melhoria. Porém, esta percepção só é acessível às pessoas que se esforçam para superar o mau humor. Escorpião >>23-10 a 21-11 Paciência não é uma das virtudes mais fáceis de manifestar através da alma escorpiana, mas convenhamos que sem esta seria impossível finalizar os melhores projetos ou estabelecer uma boa dinâmica nos relacionamentos humanos. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Aja da forma mais desapegada possível, abandonando suas expectativas e simplesmente agindo de acordo com a necessidade e da forma mais aprimorada possível. Experimente fazer isto o maior tempo possível e confira os resultados. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Aja com total honestidade, mas não por isso se exponha desnecessariamente. É mais importante que a honestidade funcione no âmbito íntimo de seus pensamentos e sentimentos do que no de confissões desnecessárias. Aquário >>21-01 a 19-02 Hoje é dia de acelerar tudo, de fazer com que os assuntos que mais lhe interessem se intensifiquem e demonstrem máxima eficiência. Evidentemente, isto não acontecerá automaticamente, você terá de intervir diretamente em tudo. Peixes >>20-02 a 20-03 A alma que presta atenção e mantém a consciência ligada no que é essencial, logo percebe muitos milagres acontecendo cotidianamente. A alma que anda desatenta e desorientada acha tudo um tédio, faltando-lhe tempo constantemente.