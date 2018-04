Conheça outros animadores brasileiros nos EUA

Engana-se quem pensa que Carlos Saldanha é o único brasileiro trabalhando nos grandes estúdios de animação norte-americanos. Para tentar entender um pouco melhor esse concorrido e dinâmico mercado, bem como, qual a trajetória para chegar lá, conversamos com dois outros desenhistas brasileiros nos Estados Unidos. O primeiro, o carioca Ennio Torresan, de 45 anos, pode ser considerado um veterano. Antes de chegar à DreamWorks, em 2004, passou por diversos ateliês na Inglaterra e nos Estados Unidos, tendo participado, entre outras produções, da equipe que desenvolveu Bob Esponja, para a Nickelodeon. Atualmente, ele se dedica à continuação de Kung Fu-Panda. Enquanto o segundo, o paulista Guilherme Jacinto, de 23 anos, ainda está dando os seus primeiros passos na profissão, mas em muito boa companhia, é verdade. Na Pixar, desde 2007, ele já trabalhou em Wall-E e UP - Altas Aventuras (com estréia prevista para setembro no Brasil). Em comum, os três, Saldanha, Torresan e Jacinto, nutrem desde a infância o interesse pelo desenho e pela tecnologia, que mais tarde acabou canalizado para a animação em computação gráfica. Aos 3 anos, Torresan destruía alguns brinquedinhos em casa, ao desmontá-los, para tentar entender como eles eram por dentro. Já Jacinto, antes de ir para os Estados Unidos tentar a sorte em um curso na Academy of Arts University, em São Francisco, conta que gostava muito de computadores e de desenhar. "Quando vi o primeiro Toy Story (de 1995) no cinema, pensei na hora que era aquilo que eu gostaria de fazer", lembra Jacinto. A seu modo, cada um tenta matar a saudade do Brasil. O carioca Saldanha, radicado nos Estados Unidos desde 1991, por exemplo, prepara uma animação que irá se passar em sua cidade natal. "Eu sempre tive o sonho de fazer um filme com o Brasil, porque acho que é um cenário perfeito - as cores, a música, a beleza do lugar. O Rio de Janeiro é um ícone quando se pensa no nosso País e quero tentar mostrar um pouquinho da minha cidade para o mundo." O desenho, que vai chamar-se Rio, contará a história de uma arara nerd (!?), que sai de Minnesota para ir ao Rio de Janeiro. A estreia está prevista para abril de 2011. Se até um tempo atrás era difícil seguir nessa carreira, hoje os tempos são outros e a internet e as novas tecnologias são os grandes aliados de quem se interessa pelo assunto. "Qualquer pessoa que tenha um computador em casa pode produzir um desenho animado que venha a ganhar um Oscar. Já pensaram nessa possibilidade? O que vocês estão esperando?", sugere Torresan. O software livre Blender (disponível em http://www.blender.org/download/get-blender), por exemplo, pode ser a mãozinha que faltava aos interessados.