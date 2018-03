Congresso vê performance nas artes O 23º congresso da International Society for the Performing Arts (Ispa) será realizado em São Paulo entre os dias 10 e 13 de junho, sob o tema Brasil, Imersão na Diversidade. Mesas -redondas, debates e exposições serão realizados com a participação de diretores de teatro, autores, produtores e cenógrafos, entre outros profissionais. Há ainda uma programação de encontros chamada Pitch Sessions. As inscrições para as Pitch Sessions podem ser feitas até o dia 22. Além disso, a Ispa promoverá bolsas de estudos e os candidatos têm até sexta-feira para se inscrever. Mais informações nos sites www.ispa2009.org.br e www.ispa.org.