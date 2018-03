Confronto dolorido

Data estelar: Sol e Vênus em conjunção, Mercúrio e Plutão em quadratura; a Lua é Nova no signo de Áries. Enquanto isso, aqui na Terra este é o momento do confronto entre as tendências brutais de nossa humanidade com o que de mais elevado se aninha em nossa consciência. Esse confronto resulta na guerra mais justa e sagrada de que se tem notícia, porque envolve toda a natureza, física e cósmica, podendo dar como resultado um desequilíbrio sem precedentes ou a vitória, que é nossa espécie humana passar a cumprir a função que lhe é inerente. Isso é algo muito novo, porque é só pensar que até aqui apenas nós, humanos, não sabíamos para que serviríamos entre o céu e a Terra, ao passo que qualquer pedra, planta, animal ou força da natureza cumpre seu papel sem temor ou pudor. O confronto é dolorido, mas é preciso seguir em frente. ÁRIES 21-3 a 20-4 Os aspectos burocráticos dão problemas inesperados, mas nem isso há de transformar-se em preocupação. Siga em frente com a cabeça erguida e com a alma cheia de coragem, agindo despudoradamente para ver seus objetivos realizados. TOURO 21-4 a 20-5 Assuntos duros e difíceis precisam ser tratados com suavidade redobrada, para não agregar problemas aos já existentes. Faça isso em nome de evitar resistências que só atrasariam o bom andamento das soluções. O assunto é solucionar! GÊMEOS 21-5 a 20-6 Manter a paciência será o desafio de hoje, porque as coisas que tendem a acontecer e o comportamento das pessoas colocarão sua alma à beira de um ataque de nervos. Tenha o ataque, mas mesmo assim preserve a paciência. CÂNCER 21-6 a 21-7 Observe com atenção tudo que acontece, principalmente observe tudo que contrariar a realização de seus desejos. Agora não seria propício enfrentar de peito aberto tais contrariedades, mas estudá-las a fundo para conhecê-las bem. LEÃO 22-7 a 22-8 Melhor falar pouco, mas falar a verdade, porque só ela pode ajudar no momento atual. Enrolar-se com distorções da realidade só vai atrapalhar tudo, especialmente os relacionamentos que precisam ser recuperados, porque são de grande valor. VIRGEM 23-8 a 22-9 O jogo desonesto só vai criar problemas ainda maiores dos que já existem. Se você quiser superar definitivamente a situação atual, terá de compreender que só a verdade sagrada destruirá as limitações que criaram o problema. LIBRA 23-9 a 22-10 Vale a pena você fazer, agora, todas as perguntas que ficaram entaladas na garganta. Este é o sagrado momento em que sua alma precisa conhecer bem as pessoas com quem anda e, para isso, precisa fazer perguntas e conferir as respostas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A desordem ganha de goleada, mas nem sequer isso deve transformar-se em motivo de preocupação. Pelo contrário, veja na desordem atual a oportunidade de você mostrar eficiência e firmeza em todas as suas intervenções. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Você vai empreender o caminho, tenha certeza disso. Porém, o grande problema não reside nas dificuldades externas, mas na sua própria alma, dividida entre desejos que se contradizem entre si. Solucione isso antes de mais nada. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A palavra dita não pode mais ser recolhida. Por isso, é necessário pensar várias vezes antes de dizer qualquer coisa, porque no momento atual há uma severa tendência a que as palavras causem efeitos devastadores. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Talvez você deva ouvir palavras que teria preferido relevar. Se isso acontecer, melhor enfrentar com a maior doçura possível, pois do jeito que as coisas andam, não é com agressividade que qualquer desentendimento poderia se solucionar. PEIXES 20-2 a 20-3 Algumas situações não dão certo como esperado, isso é normal. O importante é você não tirar conclusões disso, nem tampouco fazer profecias de que, então, tudo vai dar errado. O que for embora é porque precisa sumir. Só isso.