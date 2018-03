Conforto e dor Data estelar: Vênus e Marte em conjunção, ambos em trígono com Saturno; a Lua míngua em Touro. Enquanto isso, aqui na Terra a urgente necessidade de conforto e sossego é compreensível para uma humanidade estressada pela discordância entre seus mais íntimos quereres e suas obrigações cotidianas. Porém, num momento histórico como o atual, o que antes era compreensível converteu-se em desvio perigoso, porque ao termos uma humanidade que só busca se confortar e aliviar, temos também uma humanidade apática e desinteressada nos aspectos problemáticos que se deve enfrentar, sem o que a dor só aumentaria. Paradoxal é que essa aparente zona de conforto de nossa humanidade acaba sendo o lugar de seu tormento, onde se produz e perpetua o sofrimento de cada dia. Quem acha que nasceu neste planeta para se confortar é uma alma enganada. ÁRIES 21-3 a 20-4 Sempre haverá alguém por aí tentando fazer com que sua alma se sinta inferiorizada e, a seguir, tentará obter domínio sobre sua vida. Tenha cuidado com isso, porque há pessoas espertas à solta tentando obter esse domínio. TOURO 21-4 a 20-5 Neste momento, você não pode contar com segurança e mesmo assim terá de seguir em frente. Justamente por isso o nervosismo sentido e as inúmeras conjecturas feitas em cima desse. Na prática, nada será tão difícil quanto na teoria. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Pratique a ternura com os animais e a compreensão com as pessoas. Ternura é algo que estabelece sua superioridade, enquanto a compreensão estabelece as bases de relacionamentos igualitários, justos e harmoniosos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sem confiança, nenhum relacionamento poderia ser chamado de verdadeiro. Sem confiança, as pessoas continuarão agregando dificuldades umas às outras, perdendo tempo com picuinhas que poderiam ser simplesmente esquecidas. LEÃO 22-7 a 22-8 Nada além de uma boa comunicação entre você e as pessoas pertinentes será necessário para que as coisas melhorem para todos. Em nome de uma boa comunicação, você terá de se dispor a dizer a verdade, nada mais do que a verdade. VIRGEM 23-8 a 22-9 É possível perder tudo e ainda assim permanecer em absoluta riqueza quando se detém a alegria de viver. O contrário também é verdade, pode-se ter de tudo do ponto de vista material, mas ser miserável sem alegria de viver. LIBRA 23-9 a 22-10 Sobram ataques e desafios e por isso sua alma busca refúgio. Contudo, esse refúgio deve ser temporário para que não se constitua numa forma sorrateira de evitar os confrontos que a esta altura do campeonato são inevitáveis. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Tudo que separa sua alma dos objetivos pretendidos é real apenas em pensamentos e imaginação, mas isso não é pouca coisa, viu? Acontece que toda a realidade se baseia na imaginação. Pense melhor, pense além dos obstáculos. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Se você pensa que as piores tarefas recaem sempre sobre suas costas, isso é apenas porque você não pergunta o que acontece às pessoas próximas. Provavelmente elas vão ter a mesma queixa. Então, quem tem razão? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Seria impossível continuar em frente com a alma agarrada ao passado. Antes de mais nada, você terá de resolver tudo que prende sua alma a um passado que não poderá repetir-se nunca mais. A partir de agora, tudo diferente. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Buscar delícias e divertimento é algo importante, porque entre o céu e a Terra as coisas são bastante difíceis e complexas. Porém, viver com a alma absorta nesse tipo de pensamento não é algo que traga resultados sábios. PEIXES 20-2 a 20-3 Expressar sentimentos com clareza é uma arte que poucas pessoas sabem desempenhar. Porém, não vá pensando que a clareza seria privilégio de poetas e desvairados, porque todas as pessoas devem ser capazes disso.