Confirmado um show extra de Hilary Duff Adolescentes em festa. A Mondo Entretenimento, agência responsável pela vinda da cantora Hilary Duff ao País, estabeleceu mais uma data para apresentação da diva teen em São Paulo. Devido ao grande sucesso de vendas e à crescente procura por ingressos para o show que ocorre no dia 21 de janeiro, a agência realizará outro show, também na Via Funchal, no dia seguinte (22), às 21 horas. Depois das apresentações em São Paulo, Hilary segue para o Rio de Janeiro, onde se apresenta no Vivo Rio, dia 24. Os ingressos para o dia 22 de janeiro já estão disponíveis pela internet (www.viafunchal.com.br), call center e pontos de vendas.