Conferências sobre cultura colombiana A Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073) promove hoje e amanhã ciclo de conferências sobre cultura colombiana. Hoje, a partir das 19 horas, ocorrem as palestras Crônicas Periodísticas de Gabriel García Márquez e Potencialidades para o Brasil e para a Colômbia com os Créditos de Carbono. Amanhã, a partir do mesmo horário, estão programadas as conferências Relações Internacionais Brasil e Colômbia e Exposição sobre a Arquitetura da Colômbia. O evento faz parte de programação em torno do país que também ocorre no Instituto Cervantes e no Memorial da América Latina. A entrada é gratuita.