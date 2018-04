Conduta que pode libertar o homem da paralisia Traduzido pela primeira vez no País diretamente do sânscrito - por Carlos Alberto Fonseca -, Canção do Venerável é obra essencial da civilização hindu, tendo influenciado as tradições indoeuropeia e búdica. Composto por 700 versos estruturados em dísticos, o texto, difundido pelos hippies nos anos 1960, é extraído do épico Mahabharata. Canção... conta a história da guerra iminente entre os exércitos dos clãs Pândava e Káurava. Encarregado de iniciar a batalha, Arjuna, o herói, é incitado a lutar por Krishna, divindade que vai lhe ensinar o dharma, princípio que visa destruir a ignorância e a ilusão. O poema trata, entre outros temas, da exortação a uma conduta que liberte o homem da paralisia.