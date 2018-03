Concurso para roteiros de curtas de ficção O Portal Tela Brasil, idealizado pelos cineastas Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, lança o 1º Concurso de Roteiro de Curta-Metragem de Ficção, que selecionará três projetos para ganhar prêmio de R$ 1 mil cada um e para a produção dos filmes. As inscrições estão abertas até 15 de julho. No portal (www.telabr.com.br), patrocinado pela Fundação Telefonica e CCR Cultura nas Estradas, estão disponíveis todas as informações sobre o concurso e exercícios que ajudam na elaboração de roteiros. Os participantes devem inscrever roteiros inéditos de ficção, com duração de cinco a sete minutos, que podem ser escritos por um ou mais autores.