Concurso para a produção de telefilmes A TV Cultura e a Secretaria de Estado da Cultura lançam a segunda edição de concurso de telefilmes, que vai conceder R$ 600 mil para cineastas criarem filmes para televisão a partir do tema região da Luz, no centro de São Paulo. O 2º Telefilmes Cultura será feito em duas etapas. Primeiro, até outubro, serão escolhidos dez projetos e seus cineastas receberão, cada um, R$ 40 mil para produzir pilotos. Depois, até maio, a Secretaria selecionará quatro dos programas para a produção - e cada um ganhará R$ 600 mil. Os interessados podem encontrar o edital do concurso e mais informações no site www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/.