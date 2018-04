Concurso de quadrilhas lembra desfile de carnaval A definição do tema é feita quase um ano antes. Daí para frente é iniciada uma maratona de ensaios de coreografias, ajustes nos ritmos e sons, confecção de figurinos e alegorias, tudo para se consagrar o grande vencedor. Não, não estamos falando do desfile de carnaval, mas do tradicional Concurso de Quadrilhas de Alagoas e uma das principais atrações do Forró&Folia. Ao todo, 24 equipes da Liga das Quadrilhas Juninas de Alagoas (Liqual) se apresentam ao público que lota as arquibancadas do bairro histórico do Jaraguá. A campeã representa Alagoas em um concurso regional entre os nove Estados nordestinos. Em 2009, Fortaleza, no Ceará, será sede da competição, que, de tão criativa, teve de ser dividida em três categorias: tradicional, estilizada e recriada. No ano passado, 3 mil pessoas foram à Orla do Atalaia, em Aracaju, Sergipe, para ver a quadrilha "Arraiá Zé Testinha", do Ceará, levar o título de vencedora do concurso regional. Ela fez uma homenagem ao Rei do Cangaço, Lampião. O júri, composto por representantes de todos os Estados do Nordeste, avalia os quesitos entrada no arraial, animação, repertório musical, evoluções e coreografia, alinhamento, vestuário, marcador e casamento. Um verdadeiro quadrilhódromo nordestino.