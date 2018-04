Concurso de contos Josué Guimarães Até o próximo dia 1º estarão abertas as inscrições para a 11ª edição do concurso de contos Josué Guimarães, cuja premiação vai ocorrer durante a abertura da 13ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo (RS), entre os dias 24 a 28 de agosto. Além de prêmio no valor de R$ 5 mil, o primeiro colocado terá direito a um estágio de dez dias na Universidade de Santiago de Compostela. Mais informações sobre o concurso, o regulamento e a ficha de inscrição podem ser encontrados nos sites www.upf.br, no menu Editais, e www.jornadadeliteratura.upf.br, pelo telefone (54) 3316-8368 ou pelo e-mail jornada@upf.br.