Concorrentes a melhores do Rio de Janeiro Foram divulgados os indicados para 22ª edição do Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro, referente a espetáculos que estrearam no primeiro semestre. Avenida Q lidera as indicações, concorrendo em cinco categorias. Como melhor diretor, Charles Möeller (Avenida Q) disputa com Enrique Diaz (In on It) e João das Neves (Farsa da Boa Preguiça). Na categoria melhor ator, estão André Dias (Avenida Q), Fernando Eiras (In on It) e Otávio Augusto (Rock N? Roll). Como melhor atriz, Marília Pêra (Gloriosa), Bianca Byington (Farsa da Boa Preguiça) e Sabrina Korgut (Avenida Q). A lista completa está no site (www.shell.com.br/teatro).