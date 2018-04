Concerto raro do Nirvana sai em novembro O legendário e até agora inédito concerto do grupo Nirvana no Festival de Reading, Inglaterra, em 30 de agosto de 1992, Nirvana Live at Reading, será lançado em novembro pela Universal. O concerto foi votado como o número 1 da revista Kerrang, dentro da categoria Os 100 Concertos Que Mudaram o Mundo. A Universal vai lançar o concerto numa edição limitada de luxo, separadamente, em CD e DVD. O repertório do concerto do grupo de Kurt Cobain (morto em 1994) inclui canções do álbum de estreia, Bleach, e de outros discos da banda, entre eles Nevermind e Dumb, além da primeira interpretação da música Tourette?s.