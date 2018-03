Concerto para levantar o astral dos mexicanos Astros da música popular mexicana, como Gloria Stefan, Paulina Rubio, Luis Fonsi e Alejandro Fernández , reuniram-se no sábado em Guadalajara, ao lado de outros 11 cantores, em concerto para levantar o astral dos mexicanos. O encontro que durou mais de cinco horas reuniu mais de 30 mil pessoas, segundo a polícia estadual (mais de 100 mil, conforme os realizadores) e foi organizado para ajudar o estado de Jalisco a se recuperar dos prejuízos com turismo por conta da gripe AH1N1. Jalisco é um dos estados com os maiores registros de afetados (mais de 8 mil) e mortos (119) pela doença.