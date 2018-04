Concerto de gala será regido por Yan Tortelier Há dez anos, o maestro John Neschling subia ao palco da Sala São Paulo para comandar a Osesp pela primeira vez em sua nova casa. No programa, a Sinfonia nº 2, de Gustav Mahler. A peça tem como subtítulo Ressurreição - e não foi preciso ir muito longe para ler na escolha um marco não só do renascimento do espaço físico, reinventado em forma de sala de concertos, mas também da orquestra, que passava então pelos primeiros momentos de um processo gigantesco de reestruturação. Dez anos depois, o concerto comemorativo é símbolo de nova fase do grupo. Sem diretor artístico desde a saída de Neschling, em janeiro, a orquestra será regida pelo maestro francês Yan Pascal Tortelier. O programa tem um pouco de tudo.Começa com o Gloria, de Poulenc, com a participação do Coro da Osesp, sob regência da maestrina Naomi Munakata; em seguida, o Concerto n.º 20, de Mozart, com solos da pianista portuguesa (ao menos por enquanto, já que ela afirmou na semana passada que vai abrir mão da nacionalidade e naturalizar-se brasileira) Maria João Pires. Na segunda parte, a Bachiana Brasileira nº 5, de Villa-Lobos, com solos da soprano Laura Lacombe e, encerrando a noite, a suíte O Pássaro de Fogo, de Igor Stravinski. Os ingressos estão esgotados.