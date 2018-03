Concerto com o Quarteto de Brasília Um dos mais tradicionais conjuntos de câmara do País, o Quarteto de Brasília faz hoje, às 20h30, no Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195, telefone 3095-9400 ) uma apresentação com obras de Osvaldo Lacerda, Alceu Bocchino, Villa-Lobos e José Guerra Vicente. Fundado em 1986, o quarteto tem como foco de atuação justamente a música brasileira, o que o difere dos demais conjuntos do gênero. Ao mesmo tempo, porém, foi responsável pela estreia no Brasil de obras importantes, como o quarteto de cordas Ainsi La Nuit, do compositor francês Henri Dutilleux. Os ingressos para a apresentação custam de R$ 4 a R$ 8.