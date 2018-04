Comunidades indígenas ganham publicação A religião, o artesanato, a culinária, a educação e os diversos rituais de 467 organizações indígenas foram reunidos em uma única publicação que será lançada hoje, às 20h30, no Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000). O projeto, promovido pelo Ministério da Cultura, pela Associação Guarani Tenonde Porã e pelo Sesc São Paulo, teve início no ano passado com o Prêmio Culturas Indígenas, que tem por objetivo incentivar iniciativas das próprias comunidades indígenas que visem a preservar e fortalecer sua cultura. ''''Pouco se fala e se conhece sobre as expressões culturais dessas sociedades. Para que um grande número de comunidades fossem contempladas, permitimos que a apresentação de suas propostas fossem feitas de forma oral'''', conta Maurício Fonseca, coordenador da Associação Guarani Tenonde Porã. O prazo para inscrição das propostas foi de 60 dias - para a edição de 2007, que ainda está em trâmite no MinC, será de 90. ''''Temos de contabilizar o tempo para a leitura do projeto, a discussão com toda a comunidade e a elaboração da proposta. Houve casos de líderes que levaram oito dias só no trajeto de barco para conseguirem se inscrever. O tempo deles é totalmente diferente do nosso.'''' Para celebrar o lançamento da publicação (que terá tiragem de 10 mil exemplares e será distribuída para as comunidades participantes e bibliotecas municipais) estarão presentes aproximadamente 150 lideranças indígenas de todo o País, que participam a partir de amanhã e até domingo de uma intensa programação aberta e gratuita ao público. ''''A idéia é valorizar o protagonismo das organizações indígenas'''', concordam Fonseca e Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo. Amanhã, por exemplo, das 14h30 às 15h30, na praça de eventos do Sesc Vila Mariana, os pataxós de Minas Gerais contam suas histórias tradicionais, como O Machado, a Abelha e o Rio, sobre a origem das plantas. À noite, das 18 às 20 horas, tribos de diversas etnias, como os yawanawás do Acre e os irantxes de Mato Grosso, discutem sobre suas práticas medicinais. No sábado, das 13h30 às 15h30, os kambiwás de Pernambuco, os kaingangs do Rio Grande do Sul e os xukurus de Alagoas oferecem uma oficina para confecção de bijuterias com sementes, madeiras e cipós. A programação completa está no site www.sescsp.com.br.