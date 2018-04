Compaixão Data estelar: Mercúrio e Plutão em oposição; a Lua cresce transitando pelo signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra é difícil manter a cabeça no lugar, mas é isso que todo ser humano de boa vontade terá de fazer com a agressividade que corre à solta na sociedade. Quanto mais perdidas as pessoas se sentem, mais agressivas elas ficam, porque o ódio contido lhes corrói as entranhas e lhes envenena o sangue, transformando-as em demônios que cospem fogo. No fundo, essas pessoas não passam de crianças aterrorizadas ante a complexidade da vida e ante a iminência de perderem o suposto controle que detinham sobre os acontecimentos e relacionamentos. Este é o momento de tratá-las de forma compassiva, porque enfrentá-las com suas armas raivosas significaria perpetuar o estado de ânimo que as transforma em selvagens. ÁRIES 21-3 a 20-4 Neste momento, cada incerteza abre o caminho para os problemas. No íntimo, você pode duvidar, mas sem estender-se nos dilemas a ponto de fazer crescer a incerteza e, também, a insegurança a respeito do que se colocou em marcha. TOURO 21-4 a 20-5 Com certeza, o bom senso manda lutar ferozmente para defender seus interesses e fazer com que seus objetivos continuem firmes e fortes na jogada. Porém, lutar automática e sistematicamente não seria sensato, quanto menos sábio. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Intensifique seu amor pela vida, pense ardorosamente em tudo que fizer aumentar o amor pela vida. Só assim você se protegerá dessa corrente de pensamentos mesquinhos que circula de boca em boca no seio de nossa humanidade. CÂNCER 21-6 a 21-7 Quando o coração é purificado com a ardência amorosa, todos os ataques hostis são anulados. Porém, é justamente essa ardência que atrai os ataques, porque neste mundo infame o amor é a nota dissonante dos relacionamentos. LEÃO 22-7 a 22-8 Quanto mais medo a alma sente, mais agressiva ela fica também. Por isso é que as pessoas mais agressivas são as que precisam ser tratadas com compaixão, porque são elas as sofredoras. E vai dormir com um barulho desses! VIRGEM 23-8 a 22-9 Seria surpreendente constatar quantas afirmações as pessoas fazem, apesar de não acreditar nelas. Essa contradição, apesar de normal, impede a boa comunicação entre as pessoas e, sem ela, que tipo de relacionamento haveria? LIBRA 23-9 a 22-10 Negligenciar seus deveres é uma tentação armada pela preguiça, que não dá as caras porque você a rejeitaria sumariamente, mas que monta armadilhas aparentemente sensatas para que você negligencie as tarefas importantes. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Quanto mais você se aproxima do momento de conhecer a verdade que liberta, mais difíceis e tensas se tornam as coisas. É que a maior parte da dinâmica dos relacionamentos não comporta a verdade. De fato, é sua adversária. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Diversos pensamentos nocivos circulam livremente nos relacionamentos humanos, mas são tidos como normais e, por isso, aceitos de bom grado. As coisas mudaram, esses pensamentos nocivos precisam ser rejeitados. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Andar pelo caminho da vida é um assunto que requer ajustes constantes e, principalmente, de indicações. Porém, onde ou com quem buscar tais indicações? É aqui que você vai precisar de todo o seu intelecto. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Seu coração é a ponte entre o mundo visível e o invisível, palco dramático do atrito que há entre o objetivo e o subjetivo. Por isso, nem tente evitar o conflito, esse é o patamar onde você se reconhecerá como um ser vivo. PEIXES 20-2 a 20-3 A complexidade só aumentará, mas sua alma não deve temer essa perspectiva e sim aceitá-la como o seguro sinal de sua evolução. A complexidade aumentará porque aumentarão também suas virtudes e capacidades. Tudo na prática.