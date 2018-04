Como nos tempos do Lira Paulistana

Quem viveu em São Paulo nos anos 80 e procurava por música alternativa deve lembrar o que significou o extinto Teatro Lira Paulistana, em Pinheiros. Era lá, num prédio de frente para a Praça Benedito Calixto, que toda semana rolavam shows de bandas e compositores novos e independentes. Aquilo que ficou conhecido como ''''vanguarda paulista'''' não chegou a se configurar como movimento, mas estabeleceu uma relação entre músicos que não atendiam à demanda comercial. Alguns deles, e outros que nunca pisaram o palco do Lira, estarão reunidos de hoje a domingo no projeto Era Iluminada, do Sesc Pompéia. Arnaldo Antunes (ex-Titãs), Arrigo Barnabé, Luiz Tatit (ex-Grupo Rumo), Maurício Pereira (ex-Mulheres Negras) e Wandi Doratiotto (ex-Premê) formam o núcleo desta edição do projeto. Com direção musical de Dante Ozzetti, eles se apresentam acompanhados de Mário Manga (também ex-Premê), o criativo ''''sucateiro'''' eletrônico Loop B, da geração seguinte, e a jovem banda DonaZica - que tem a Anelis, filha de Itamar Assumpção (1949-2003) entre seus integrantes. Cada noite terá dois convidados: Alzira Espíndola e o rapper Xis (hoje), Suzana Salles e Renato Braz (amanhã), Vânia Bastos e Chico César (domingo). ''''Não se tratam de shows da vanguarda paulista, mas uma homenagem a ela'''', diz o diretor musical do projeto, Dante Ozzetti, que vai tocar piano e violão em alguns momentos. ''''Chamamos alguns expoentes e convidados que tivessem a ver com o projeto.'''' É assim que se estabelece, por exemplo, a relação entre Xis e Itamar Assumpção, pela questão da negritude. As duas músicas de Itamar que o rapper vai cantar - Nego Dito e Cabelo Duro - são exemplares. Cada compositor selecionou as canções que queria interpretar e Dante também sugeriu que cada um escolhe uma composição alheia. Assim, Tatit vai cantar Sabor de Veneno, de Arrigo, e este ficou com Ninguém Chora por Você, do Rumo. Manga (Cansaço) e Maurício Pereira (Vera e Diletantismo) também mergulharam no repertório do ex-grupo de Tatit. ''''Quis também que cada um fizesse um trabalho novo, com a sua personalidade. Tem até uns remixes de algumas músicas feitos pelo Loop B, mas não estamos usando coisas do momento. É como se faria naquela época'''', explica Dante. Apesar de ser relacionados a um período e a um nicho de trabalho fora do mainstream, cada grupo ou compositor tinha um estilo bem demarcado. As diferenças serão mantidas nas releituras. No repertório dos shows predominam composições de Tatit, Arrigo e Itamar, como Dor Elegante (Itamar), regravada recentemente por Zélia Duncan, Infortúnio e Orgasmo Total (Arrigo), Essa É pra Acabar (Tatit), mas também tem canções de Passoca (Sonora Garoa), Manga (Brigando na Lua, que revelou o Premê), Wandi (Fim de Semana) e outros. Tanto os palcos do Sesc Pompéia como o também desativado Espaço Mambembe abrigaram essa turma diversas vezes. No entanto, o Lira Paulistana ficou mais marcado como templo dos independentes, cujas apresentações eram marcadas por experimentações, teatralidade, senso de humor e infra-estrutura precária. Aparentemente estranhos no elenco, Renato Braz não tem nada de vanguardista, e Arnaldo, como Maurício Pereira, não pertencia ao clã do Lira, mas seu ímpeto inovador, com base no rock, tem ligações indiretas com a coisa toda. Foi em outro projeto do Sesc Pompéia, Fábrica do Som (em parceria com a TV Cultura), que ele teve a primeira grande repercussão como integrante dos então Titãs do Iê-Iê-Iê, em 1982. Coincide, portanto, com os 25 anos do Sesc Pompéia, que começa as comemorações esta semana. Além da Era Iluminada, na Choperia tem a Festa da Fábrica, com o Samba do Baú hoje e shows dos grupos Clube do Balanço e do Farofyno amanhã. A festança prossegue na próxima semana com Karnak, Funk Como le Gusta e outras boas atrações. Era Iluminada: Vanguarda Paulista. Teatro do Sesc Pompéia (344 lug.). Rua Clélia, 93, tel. 3871-7700. Hoje e amanhã, 21 h; dom., 18 h. R$ 10 a R$ 25