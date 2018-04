Como nascem as óperas Abençoado equívoco! O acesso incompleto à documentação sobre o teatro grego fez os jovens intelectuais florentinos que, no fim do século 16, desejavam reconstituir as suas formas dramáticas, inventarem um modelo novo de expressão cênica, o dramma per musica, ao qual estava reservado destino glorioso. ''''Pensando no passado, eles acabaram criando o futuro'''', afirma o pesquisador Sérgio Casoy, em seu novo livro: A Invenção da Ópera ou A História de um Engano Florentino (Algol Editora) - que será lançado hoje, às 18h30, na Livraria Cultura (Conjunto Nacional, Av. Paulista, 2073). A apresentação ao público desse novo trabalho do autor de Ópera em São Paulo: 1952-2005, editado no ano passado pela Edusp, será ilustrado, a partir das 19h30, com um recital de árias barrocas a cargo da meio-soprano Denise de Freitas, e de Vânia Pajares ao cravo. Esse panorama do canto lírico nos séculos 17-18 trará peças de Caccini, Marcello, Alessandro Scarlatti, Vivaldi e Haendel, entre outros. Esse novo trabalho da Algol Editora - num primoroso projeto gráfico e pesquisa iconográfica de Carla Fernanda Fontana - oferece ao leitor, com aquele estilo inconfundível a que nos acostumou Sérgio Casoy em seus programas de rádio e textos de apresentação de espetáculos, um passeio fascinante pelos primeiros anos de um gênero que, nascido em 1597 no âmbito restrito da corte, explodiu, apenas 40 anos depois, no mais popular dos espetáculos teatrais italianos, ao ser inaugurado, em Veneza, o primeiro teatro público. É um livro escrito com a dramaticidade e o vigor de um libreto de ópera - e, de resto, o seu título já lembra o de um típico melodrama seiscentista: L''''Invenzione dell''''Opera ossia L''''Inganno Fiorentino. Leitura deliciosa para o amante de ópera mais exigente, é também instrumento utilíssimo para o iniciante, pois, nele, Casoy faz o levantamento de informações básicas sobre a função da orquestra, do coro, do regente, dos solistas. E desenvolve uma esclarecedora classificação dos tipos de vozes. Além disso, livro perfeitamente afinado com o seu tempo, A Invenção da Ópera traz uma lista de sites importantes sobre o assunto.