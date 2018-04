Como identificar políticos demagógicos El Regreso del Idiota é mais que uma advertência: esmiúça os regimes de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner e Rafael Correa, denuncia os perigos que representam Andrés Manuel López Obrador e Ollanta Humala, analisa a esquerda "vegetariana" do Brasil, Uruguai e Peru, e polemiza com a esquerda "carnívora" da Espanha, França e Estados Unidos. Em contraponto, os autores expõem as experiências de países em desenvolvimento que optaram por estratégias liberais com êxito: Chile, Estônia, China, Índia e Irlanda. O leitor encontrará, nas páginas deste livro, as ferramentas necessárias para reconhecer políticos demagógicos e afastar-se do radicalismo inoperante e caduco.