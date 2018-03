Como é gostoso ser francês

Nos últimos anos o Brasil vinha sendo um dos dez maiores mercados do mundo para o cinema francês, mas curiosamente, a produção que faz sucesso no País não é a comercial e sim, autoral. Em 2008, a comédia Bienvenue Chez les Ch?tis virou um fenômeno - rapidamente, o filme ultrapassou a marca de 20 milhões de espectadores na França e, depois, tomou de assalto as telas na Alemanha, na Escandinávia, no Japão. O Brasil ficou imune aos Ch?tis e a consequência foi que, em 2008, o País não ficou entre os ?top ten? para os franceses. A França, porém, reconhece a importância do mercado brasileiro para o seu cinema e traz ao País uma delegação de artistas e diretores. O 2º Panorama do Cinema Francês começa amanhã em São Paulo e sexta-feira no Rio. Em ambas as capitais, até dia o 25, os cinéfilos poderão assistir às pré-estreias de sete filmes. Em São Paulo, a abertura, na Reserva Cultural, terá a presença da delegação francesa (os diretores Jean-François Richet, Christophe Barratier e Philippe Lioret, os atores Vincent Cassel, Charles Berling, Gilles Lellouch e Elsa Zylberstein, a diretora da Unifrance, organismo que se dedica à promoção do cinema francês no mundo, Regine Hatchondo). Todos vão prestigiar a pré-estreia de Paris, de Cédric Klapisch. Os demais filmes que integram a programação são - Horas de Verão, de Assayas; Mesrine, o Inimigo Público, primeira parte do díptico de Richet com Vincent Cassel (a segunda, Instinto de Morte, não será exibida agora); Bem-Vindo, de Lioret; Faubourg 36, de Barratier; Há Tanto Tempo Que Te Amo, de Philippe Claudel; e 0SS 117, Rio ne Répond Pas, de Michel Hazanavicius, nova aventura do agente secreto interpretado por Jean Dujardin, com cenas filmadas no Brasil. A edição traz entrevistas com os diretores de Horas de Verão e Mesrine. Paris, do autor do simpático O Gato Sumiu, mostra a capital francesa por meio de seus habitantes. Faubourg 36 filma artistas que tentam manter aberto o café em que se apresentam nos anos 30; Bem-Vindo provocou comoção na França ao tratar da imigração clandestina (e foi tema de recente reportagem do Estado); Há Tanto Tempo descreve o esforço de reintegração de uma mulher que sai da cadeia e vai morar com a irmã; OSS 117 é paródia de espionagem. São filmes para todos os gostos e para o prazer dos cinéfilos. Serviço 2.º Panorama do Cinema Francês. 3.ª, 21h, Paris (2008), de Cédric Klapisch, e debate com o ator Gilles Lellouch. 4.ª, 16h, OSS 117, Rio Ne Répond Plus (2009), de Michel Hazanavicius; 19h, Horas de Verão (2008), de Olivier Assayas, e debate com o ator Charles Berling; 21h30, Inimigo Público n.° 1 - Instinto de Morte (2008), de Jean-François Richet, e debate com os atores Vincent Cassel, Gilles Lellouch e com o diretor. Reserva Cultural. Av. Paulista, 900, telefone 3287-3529. 4.ª, 16h, 19h, 21h30; 5.ª, 18h, 21h; 6.ª, 19h, 21h30; sáb., 20h, 22h; dom., 20h. R$ 19 (R$ 50, para os sete filmes). Até 25/6