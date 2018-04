''Como diria Obama: Roberto Carlos é o cara!''

A jovem dançando sobre uma cadeira, sozinha e encharcada, ao som de músicas das quais aprendeu a gostar com a avó; as senhoras cantando roquinhos da Jovem Guarda sob inúteis guarda-chuvas, emocionadas por ver Roberto, Erasmo e Wanderléa abraçados, como se mais de 40 anos não tivessem passado - são imagens que traduzem o espírito da noite de sábado no Maracanã. Já que estavam na chuva, fãs de distintas faixas etárias, não só do Rio, mas vindos também de outras cidades, fizeram questão de se molhar para provar que o amor que Roberto lhes declarara ao chegar ao palco era correspondido. "Essa é a maior emoção que eu já senti em toda a minha vida. Parece um sonho. Se eu estiver sonhando, não me acordem até o fim do show", ele pediu ao cantar Emoções, habitualmente a canção que abre suas apresentações. Como quase todo mundo na plateia, Terezinha Faria, de 66 anos, assistente social, se sentia como se o Rei falasse com ela. Binóculo na mão, justificava: "É para ver bem os detalhes tão pequenos de nós dois. Como diria Obama: Roberto é o cara!" Terezinha, assim como as três senhoras sorridentes que se apresentavam como "as amigas de Roberto da Tijuca" (mas que depois explicavam que não o conheceram "tão bem assim"), não se intimidaram quando o temporal começou. Ao contrário de Susana Vieira, Regina Casé e Carolina Dieckmann, que preferiram deixar o estádio. Ou de Maitê Proença, que tentou se refugiar junto ao palco. As atrizes, como boa parte do elenco principal da TV Globo e cantores convidados, ficaram na área vip, de onde era possível ver cada lágrima de Roberto ao cantar Amigo com Erasmo. Acompanhada do filho, a ex-mulher Myrian Rios não tinha visão tão boa: sua cadeira ficava numa fileira bem atrás. Os fãs que lotaram as arquibancadas começaram a chegar de manhã. Antes do início do espetáculo - que durou 2h30, quando o previsto era 1h40 -, já cantavam, num karaokê de cerca de 68 mil vozes. Fora do Maracanã, cambistas chegavam a vender ingressos de R$ 20 por R$ 150. As entradas haviam se esgotado três semanas antes. Quem foi saiu com a sensação de que cada espirro valera a pena. "As músicas dele me arrepiam", dizia a atriz Cristiana Oliveira. "Na barriga da minha mãe, já tremia quando ele cantava. Ganhei ingressos num sorteio e não iria embora por nada", gabava-se a executiva de vendas Elza Alexandre, de 49 anos. "Hoje nem fui trabalhar. É o Dia Roberto Carlos", comemorava a empregada doméstica Jussara Bernardo. Muitos ali já contabilizavam vários shows de Roberto; outros estiveram em seu cruzeiro anual. Havia ainda os que o viam ao vivo pela primeira vez. "Estava ansiosa. Sonhei tanto com isso...", resumia Almira Santos, de 64 anos, mãe de Jussara. Para as duas, não teve tempo ruim: ficaram até a queima de fogos, que lhes pareceu a mais bonita já vista.