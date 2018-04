Comédia francesa ridiculariza vaidade

O talento dos franceses para o vaudeville tornou mundialmente famosos nomes como Feydeau (1862-1921) e Labiche (1815-1888). Mas o brilho desse gênero cômico - atraente tanto para atores quanto para o público pela precisão da engrenagem - não se restringe a esses autores e nem está parado no tempo, pelo contrário, parece ter o dom infinito de renovar-se. Por exemplo, chegou-se a pensar que o telefone celular seria invenção ?mortal? para as clássicas confusões urdidas nessas tramas. Pois esse aparelhinho é peça-chave em Adorei o Que Você Fez, da francesa Carole Greep, comédia que estreou em 2003 em Paris e continua em cartaz com sucesso. Dirigida por Alexandre Reinecke, a versão brasileira será a primeira encenação a subir ao palco, a partir de hoje, do Teatro Cultura Artística do bairro de Itaim, com Márcia Cabrita, Tato Gabus Mendes, José Rubens Chachá e Nora Toledo, equipe de criação que tem tudo para dar conta da exigência. "Adoro esse estilo de comédia em que vilões e vítima se confundem", diz Reinecke. E ressalta o alto risco embutido nessa dramaturgia. "A tentação de fazer graça, sublinhar, exagerar e perder o tom é muito grande e eu entendo totalmente. Mas se a gente consegue manter a rigidez exigida, aí tudo funciona e é delicioso e divertido." Vale lembrar que Reinecke assina também a direção de Toc Toc, não por acaso comédia contemporânea de outro francês, Laurent Baffie, que consegue tirar humor de uma doença, o Transtorno Obsessivo Compulsivo, bastante comentada no Brasil ao atingir o cantor Roberto Carlos. Depois de passar pelo Rio, Toc Toc volta ao Teatro Gazeta na próxima sexta. Se em Toc Toc a ação se passa na sala de espera de um consultório médico e são muitos os personagens, Adorei envolve apenas dois casais. O humor brota de um ?incidente? com celular, uma conversa que vaza. "Conheço quem já tenha passado por isso, um número é discado ou o aparelho não é desligado, e é ouvido sem se dar conta." Na peça, isso ocorre com o casal urbano e descolado Gabus Mendes e Márcia Cabrita a caminho de um fim de semana na casa dos amigos interpretados por Chachá e Nora, que decidiram "abdicar da vida consumista". Sem saber que estão sendo ouvidos, ironizam o comportamento dos amigos, da culinária ao mau gosto das roupas, passando pela ?falta de talento? do anfitrião. Mas em vez de cancelar a visita, os amigos resolvem vingar-se durante o fim de semana. "O humor da autora é muito ácido em sua crítica ao esnobismo e aos ?egos? inflados. Claro que o objetivo é divertir, mas dá para pensar: será que não é possível escolher um modo de vida sem se achar o dono da verdade e tentar impô-la aos outros?" Bem, sempre dá para rir do ridículo da vaidade humana, ensina o mestre Molière. Serviço Adorei o Que Você Fez. 12 anos. Teatro Cultura Artística Itaim (297 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim- Bibi, tel. 3258-3344. 6.ª, 21h30; sáb., 21 h; dom., 18 h. R$ 80 e R$ 90 (sáb.). Até 25/10