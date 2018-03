Comédia feita para adolescentes e...adultos

Rindo à Toa, de Lisa Azuelos, é uma divertida comédia de costumes com foco na adolescência. Existe uma personagem principal, Lola (Christa Theret), que está terminando um caso e passa a se interessar pelo namorado de uma amiga. Mas o tom é mais coral, quer dizer, disperso (no bom sentido) entre vários personagens, sem que um tenha predominância clara sobre os outros. Filme de conjunto, do grupo de rapazes e moças que estão entrando na vida, com tudo o que isso comporta de arrogância e fragilidade. Termos, aliás, que costumam andar juntos, e lembrar-se disso facilitaria demais o trato com a moçada nessa fase. Assista ao trailer de Rindo à Toa Na equação de Rindo à Toa, entram também os adultos, em especial a mãe de Lola, Anne (Sophie Marceau), separada do marido (mas tendo algumas recidivas de reconciliação) e que agora começa a se interessar por outra pessoa. Detalhe: vivendo em ambiente liberal, Anne apaixona-se por um policial. Com essa trama mínima, Rindo à Toa não deixa de tocar em alguns pontos interessantes, como o conflito e possibilidade de entendimento entre gerações diferentes. Os jovens da história são como todos no mundo inteiro. Comunicam-se pela internet, não dispensam celular e fumam cigarros não comerciais. Também, como acontece desde que o mundo é mundo, acham os pais caretas, consideram-se originais e sentem que devem reinventar a roda. É assim que funciona. E assim já foi visto em centenas, talvez milhares de filmes, o que não tira em nada o frescor deste Rindo à Toa. Pelo humor, pela inteligência de determinadas situações, por descobrir o que pode haver de comum entre gente tão diferente, torna-se um prazer vê-lo. Serviço Rindo à Toa (Lol - Laughing Out Loud, França/ 2008, 98 min.) - Comédia. Dir. Lisa Azuelos. 16 anos. Cotação: Bom