Comédia e western de classe, como o cinéfilo gosta Cinéfilos de carteirinha dispõem de duas grandes atrações hoje na TV paga - e no Telecine Cult. Às 16h15, será possível rir com Billy Wilder na sensacional comédia Quanto Mais Quente Melhor, em que Tony Curtis e Jack Lemmon, para fugir de gângsteres, se vestem como mulheres e vão parar na orquestra de senhoritas em que Marilyn Monroe toca banjo. Curtis cria uma terceira persona - um milionário - para conquistar Marilyn, enquanto Jack Lemmon, como ?mulher?, atrai tanto Joe Bown que o ricaço, no fim, lhe propõe casamento. Face à revelação de Lemmon - ?Não posso!?-, Brown diz a frase lapidar. ?Ninguém é perfeito..." Às 20h10, de novo no canal de cults, Anthony Mann assina Região do Ódio (Far Country), que pertence à memorável série de bangue-bangues que fez com o astro James Stewart. Na história, o herói chega à região distante do título original - tão distante e gelada que Mann situou a ação no Alasca. Stewart faz o rancheiro que conduz gado e luta contra bandoleiros para limpar a cidadezinha. Ruth Roman, Corinne Calvet e Walter Brennan estão no elenco e o filme é representativo do que escreveram Tavernier e Coursodon. Segundo os críticos, os westerns de Mann são o que de mais perfeito e puro o gênero produziu.