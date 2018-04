Comédia discute relações de poder

Em tom menor, para quem se dedica a projetos tão ambiciosos, O Grande Chefe, apesar de tudo, exibe o toque de Lars von Trier, o mais importante diretor dinamarquês da atualidade. Não temos aqui os grandes painéis conceituais de Dogville e Manderley. Em compensação, temos sim, o senso de humor de quem vê na sociedade contemporânea, mesmo nos países mais desenvolvidos, motivo mais de sarcasmo do que de elogios. A situação armada por Von Trier examina as questões da chefia e da liderança no mundo corporativo moderno. E, como o mundo corporativo serve de modelo para o mundo, tout court, estamos em presença de uma comédia que, embora em aparência despretensiosa, pode levar a reflexões mais gerais. Não é comum que uma grande empresa não tenha um chefe. Ou, por outro lado, que tenha um chefe que não deseja apresentar-se como tal, mas, como tal figura é necessária quando se está fazendo um negócio, precisa de alguém para ocupar o que seria seu lugar: um ator. Então, há uma empresa em venda para um grupo islandês e um ator faz o papel de dono da companhia que vai ser negociada. A esperteza de Lars von Trier é mais ou menos óbvia, ao constatar que a autoridade, ou o poder, vêm de uma posição que algumas pessoas outorgam a outras. É um determinado lugar na cadeia simbólica e nada tem a ver com competência ou hereditariedade. Muda conforme a dança do jogo simbólico da empresa. Ou do país, se mantivermos a equivalência. Não deixa de haver certo sarcasmo na maneira como o diretor trata essa questão, o que não é de surpreender em se tratando de Lars von Trier. Ele age, como pouca gente no cinema atual, como mestre da ironia e do distanciamento. Parece, às vezes, criar uma relação de frieza entre ele e seus personagens, temperatura atribuída às características do clima nórdico, mas que não passa de estratégia dramatúrgica. Como em outros dos seus filmes, Von Trier procura criar distância entre ele e o espectador. Em vez de seduzir seu público por uma relação de fascínio, o diretor parte de uma concepção do cinema como antiilusionismo. Quer dizer, em nenhum momento ele pretende criar aquela idéia de que a realidade está sendo transcrita na tela, transformada em uma janela através da qual o espectador vê a vida se desenrolando sob seus olhos. Não, ele a todo momento é lembrado de que aquilo tudo não passa de uma representação da vida. Uma reapresentação, com acontece no teatro, na literatura, em que a realidade nos é devolvida, sim, mas sob outra forma. Esse cinema pode não ser fácil, nem às vezes é tão empolgante quanto se espera. Por exemplo, quem vibrou (intelectualmente que seja) com a anatomia dos Estados Unidos presente em Dogville e Manderley, talvez note que a construção dramatúrgica, embora obedeça aos mesmos preceitos de antiilusionismo, é menos elaborada que nos dois primeiros filmes. O rigor conceitual (arte como ''''coisa mental'''', segundo Leonardo) é o mesmo, mas o aprofundamento nas conseqüências daquilo que se discute é menor. Sentimos a inteligência vibrando, como antes, mas a amplitude dessa vibração não é a mesma que esperávamos. Ainda assim, sem ser um filmaço, O Grande Chefe é essa comédia gélida da vida contemporânea. O Grande Chefe (The Boss of It All, Din-Sué-Isl-It-Fr-Nor-Fin-Ale/2006, 99 min.) - Comédia. Dir. Lars von Trier. 16 anos.Cotação: Bom