Comédia cruel de Anne Fontaine

Paris, em janeiro. Os Encontros do Cinema Francês desenrolam-se sob frio e neve. Um dos filmes em pré-estreia para jornalistas de todo o mundo é La Fille de Monaco, de Anne Fontaine, que agora estreia no Brasil com o título de A Garota de Mônaco. Anne Fontaine dá poucas entrevistas. Está imersa no processo de lançar sua cinebiografia de Coco Chanel, com Audrey Tautou no papel da estilista. Quem brilha é Louise Bourgoin. O nome é estranhamente parecido com o da artista visual Louise Bourgeois e, aliás, se você digitar o nome de Bourgoin na internet, em busca de informações, é capaz de vir somente o nome da outra Louise. O curioso é que Bourgoin, nascida na Bretanha, foi para Paris estudar... pintura. Terminou sendo a garota do tempo no Canal +. Em A Garota de Mônaco, ela faz o que não deixa de ser o próprio papel. Faz uma garota... do tempo. Veja o trailer de A Garota de Mônaco Louise Bourgoin foi indicada para o César de espoir féminin, o Oscar francês para a atriz mais promissora. Ela não ganhou o prêmio, mas na sequência recebeu outro convite e faz um ícone do cinema francês e mundial, Brigitte Bardot, na cinebiografia de Serge Gainsbourg. Quem conhece a diretora Anne Fontaine, de Lavagem a Seco (Nettoyage à Sec), sabe que ela gosta de discutir a moral, por meio de histórias de sexo que trata num estilo gélido, nem de longe disposta a estimular o voyeurismo do público. Você deve se lembrar de Nettoyage à Sec. Charles Berling e Miou-Miou formavam um casal. Ambos possuíam essa pequena lavanderia, na qual admitem um novo funcionário. Como em Teorema, de Pier Paolo Pasolini, o garoto desestabiliza a relação, mantendo relações com a mulher e o marido. Era curioso. A cena de sexo com Miou-Miou era delicada. A diretora, afinal, é mulher. A de sexo homo, anal, era hard core. Fabrice Luchini faz agora advogado de sucesso contratado para defender, em Mônaco, a matriarca de família poderosa, acusada de matar um homem de ligações com o crime. Ao desembarcar na cidade, Luchini descobre que o homem que o contratou, filho da presumível assassina - Stéphane Audran, ex-mulher de Claude Chabrol e atriz dos maiores filmes do diretor nouvelle vague, por volta de 1970 -, colocou no seu pé o segurança interpretado por Roschdy Zem. O cara não lhe dá trégua, mas isso não impede que ele se envolva com Louise, a garota do tempo, que vê na visibilidade do advogado um degrau a mais para sua ascensão na carreira. Louise teve um affair com Zem, mas existem revelações mais picantes, que envolvem novos triângulos, como o de Lavagem a Seco. Os homens são presas fáceis de outros homens no cinema de Anne Fontaine. O filme não é tão bom quanto Lavagem a Seco, mas possui personagens interessantes, até bizarros, envolvidos em situações que não são convencionais. Justamente o método de filmar da diretora é que parece convencional, como se o universo moral abordado lhe parecesse forte demais - e precisasse ser atenuado (edulcorado?) na realização. A própria Anne diz ao repórter que fez uma comédia cruel, mas de boas maneiras, como a própria personagem de Louise - ela se chama Audrey - que se move como uma garça neste universo podre. "Ela é uma ingênua libertina", diz a diretora. Para Anne, é mera coincidência que seu filme surja logo depois do de Claude Chabrol, Uma Garota Dividida em Dois (La Fille Coupée en Deux), com Ludivine Sagnier como garota do tempo envolvida nos jogos de poder de uma família de província. "Claude é mais virulento que eu", ela admite, embora sem muito entusiasmo. "La Fille não é um de seus melhores filmes." Sobre a atriz de A Mulher Infiel e O Açougueiro, ela conta que Stéphane Audran vive agora isolada. Sua fama é de ?excêntrica?, eufemismo para maluca, que compartilha com Jean-Pierre Léaud. "Muita gente tem medo dela. Eu resolvi arriscar. Stéphane trouxe para o papel, com sua simples presença, um subtexto precioso na composição da personagem. Não seria a mesma coisa, se não fosse ela." Serviço A Garota de Mônaco (La Fille de Monaco, França/ 2008, 95 min.) - Comédia. Dir. Anne Fontaine. Cotação: Regular