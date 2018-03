Começam as inscrições para curso gratuito Estão abertas as inscrições para jovens interessados em aprimorar seus conhecimentos em música na Escola do Auditório Ibirapuera. Haverá uma prova teórica, prática (do instrumento que desejam estudar) e uma entrevista. Os alunos aprovados vão receber gratuitamente 16 h/aulas semanais ministradas por importantes nomes da música popular brasileira, como Nailor "Proveta", José Roberto "Branco", Zé Alexandre Carvalho, Walmir Gil, Valdir Ferreira e Jotage Alves, entre outros. Inscrições e mais informações pelo telefone 3629-1067 (Camila ou Sidney) ou através do site www.auditorioibirapuera.com.br.